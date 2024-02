Senza verve l'indice del settore telecomunicazioni (+0,51%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Inwit

Ftse SmallCap

Softlab

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 9.177, con un aumento insignificante dello 0,51% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,70% a 282.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,79%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3%.