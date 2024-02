Cofle nomina Andrea Benetello nuovo General Manager

Cofle,

(Teleborsa) - Andrea Benetello è stato nominato nuovo General Managerazienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, nell'ambito della strategia di evoluzione e riorganizzazione aziendale.Questa nomina, spiega la soietà nella nota dell'annuncio, arriva dopo una fase di collaborazione in qualità di consulente esterno, iniziata circa un anno e mezzo fa, durante la quale Benetello ha contribuito significativamente alla riorganizzazione e modernizzazione del nuovo impianto logistico. Questa decisione riflette "l’impegno costante di Cofle nel perseguire la crescita e l'innovazione", obiettivi essenziali per consolidare la posizione del Gruppo nel settore.