Cofle lancia nuova gamma di freni: crescita fatturato di 10 milioni in 5 anni

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha, conosciuti come Electronic Parking Brakes (EPB), una tecnologia avanzata che sostituisce il tradizionale freno di stazionamento meccanico azionato da cavo, destinata al settore Aftermarket Automotive.Grazie a questa innovazione, per la quale Cofle ha già depositato i brevetti, e considerando il previsto aumento della domanda nei prossimi anni, Cofle stima una, si legge in una nota. Puntando a conquistare almeno il 10% della quota di mercato, l’EPB rappresenta "un'opportunità di diversificazione molto promettente" per Cofle."Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova gamma di EPB, fondamentale per l'accelerazione della crescita di Cofle - ha commentato l'- Questa nuova tecnologia non solo risponde alle esigenze di un mercato in evoluzione, ma ci consente anche di offrire soluzioni innovative che rafforzano la nostra posizione competitiva".