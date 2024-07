Cofle, fatturato primo semestre sale a 31 milioni di euro

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha chiuso ilcon unpari a 31 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (29,7 milioni di euro nel primo semestre 2023).La, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell'automotive, ha registrato ricavi pari a 19,3 milioni di euro (20,4 milioni di euro nel primo semestre 2023). La, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive, ha registrato ricavi pari a 11,7 milioni di euro (9,3 milioni di euro nel primo semestre 2023)., convinti che Cofle sia ben posizionata per continuare a crescere e creare valore per i propri azionisti - ha commentato l'- È doveroso comunque sottolineare che, sebbene i risultati siano positivi, rimaniamo prudenti riguardo ai margini di profitto per il resto dell'anno. Questo in considerazione del persistere dell'alta inflazione in Turchia che, con un cambio Euro-TRY stabile, momentaneamente incide sui risultati delle due consociate turche. Continueremo a monitorare attentamente questi fattori e a lavorare per mitigare il loro impatto sui nostri risultati finanziari".