Patto di Coesione, Meloni in Calabria: rafforzeremo il Sud

(Teleborsa) -hanno siglato l'accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, alla presenza del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.L'obiettivo è spendere le risorse e spenderle nel migliore dei modi, all'interno di una strategia, così è nato il decreto Sud per l'uso dei fondi di coesione", ha detto Meloni che ha anche voluto rivendicare l'azione del Governo rispetto alla valorizzazione del Mezzogiorno che non passa, ad esempio, dal Reddito di cittadinanza" cheTra i fondi per la Calabria ci sono "i 300 milioni di euro destinati per legge alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, quello che molti amano dire che non si farà mai, è impossibile,La Presidente del Consiglio sembra anche voler replicare al presidente della Campaniche ha portato 700 sindaci del Mezzogiorno a Roma per protestare contro"Il presupposto per la realizzazione dell'Autonomia differenziata è l'individuazione dei livelli essenziali di prestazione. Definire quei livelli impone di garantire quei livelli anche a chi finora non erano garantiti. Inoltre, l'autonomia differenziata non significa togliere a una Regione per dare a un'altra, perché è un tema di rapporto tra lo Stato e le Regioni, e il divario si crea tra le amministrazioni capaci e quell, ha più volte ripetuto nei giorni scorsi il presidente, annunciando la manifestazione di Roma "contro il disegno del governo di autonomia differenziata", e "contro il blocco del Fondo sviluppo e coesione".