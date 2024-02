Volano a Piazza Affari Unipol e UnipolSai, mercato plaude alla fusione

Unipol

(Teleborsa) - Viaggiano in forte rialzo a Piazza Affari le azioni, che entrano agli scambi in Borsa dopo unaA dare linfa alle due azioni è l'annuncio, arrivato prima dell'avvio del mercato, di una riorganizzazione societaria che porterà all' OPA di Unipol su UnipolSai e all'accorciamento della catena di controllo tra la holding e la controllata. Una operazione tra l'altro da lungo tempo auspicata dagli operatori.Unipol balza del 20,4% a 6,91 euro mentre UnipolSai avanza dell'11,02% a 2,66 euro, con un massimo finora toccato a 2,688 euro, vicino al prezzo di 2,7 euro a cui verrà lanciata l'offerta.