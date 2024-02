Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,82%), slancio per Tesselis

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Inwit

listino milanese

Rai Way

Tesselis

Softlab

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 9.191,4, con un salto di 257,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,61%.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,90%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,70%.Tra le medie imprese quotate sul, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,51%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,36% sui valori precedenti.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,46%.