Cnpr Forum, tassi d'interesse alti "affossano" imprese e famiglie

(Teleborsa) - “da parte della Bce, come confermato anche dal Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. L’inflazione in casa nostra è scesa dal 10% del 2022 all’attuale 2,8%, è dunque ragionevole adesso una riduzione dei tassi a vantaggio delle imprese". Sono queste le considerazioni di(deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze a Montecitorio), intervenendo al, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.che le aziende hanno bisogno di capitali e bisogna adoperarsi per. Un ruolo importante lo possono giocare in questo settore anche leper garantire i capitali necessari a nuovi investimenti. Almeno una quota significativa del 20% dei fondi pensione deve affluire nella borsa italiana nelle small e mid cap che rappresentano il cuore delle pmi", ha aggiunto De Bertoldi, sottolineando che "il governo è intervenutoma la vera risposta sta nella ripresa economica del Paese".Sullasi è soffermato il(vicepresidente nazionale del M5s), che ricorda "abbiamo sempredella Bce, errata per tempi e modalità", in quanto l’inflazione "non era monetaria bensì legata all’aumento dei costi energetici" ed "ha prodotto un aumento dei tassi del 4%" e. N"oi abbiamo chiesto - ha sottolineato Turco - che questi extrama su questa proposta il governo è stato ambiguo consentendo alle banche di non pagare attraverso giochi contabili perversi. Chiediamo inoltre la creazione di unper calmierare e ricalcolare i mutui che hanno subito incrementi della tassazione e ilper i giovani. Serve infine introdurre il, a partire da 9 euro lorde, e rinnovare gli accordi contrattuali scaduti".Secondo(capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera), "l’aumento dei tassi sta provocando una grossainfluendo pesantemente nei loro bilanci". "La riduzione dei tassi - ha ricordato Pella - non arriverà prima dell’estate e questa condizione continuerà a ripercuotersi sulle aziende. Dobbiamoche la scelta della. Per le famiglie nella manovra economica abbiamo abbassato il cuneo fiscale, consentendo ai lavoratori dipendenti di trovarsi in busta paga oltre cento euro in più, aumentandone la platea dei beneficiari, così come è stata ampliata la fascia del fringe benefit. Stiamo portando avanti la riforma fiscale per aiutare i cittadini ad essere più sereni nel momento delle dichiarazioni puntando a favorire la ‘compliance’ tra Agenzia delle Entrate e contribuenti”.Sullasi è espresso(parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Bilancio), sec ondo cui "bisogna alzare i salari e abbassare i tassi d’interesse, ma laperché la Bce segue logiche diverse. Dopo la pandemia, le risorse destinate alla conversione ecologica dell’economia sono state ulteriormente rallentate da due conflitti in atto in Ucraina e in MO, allontanando la fine dell’era fossile. C’è unsia in Europa che nelle relazioni internazionali che ci preoccupa. Per aiutare concretamente le famiglie serve unintroducendo anche un".Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da(commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bari), secondo la quale "l’aumento dei tassi deciso dallaitaliane mentre ‘volano’ le banche. Servono soluzioni immediate per riequilibrare le cose in un’ottica di maggiore equità. Ma le imprese non sono le uniche a soffrire in questo scenario, anche per le famiglie non è stato semplice far quadrare i bilanci tra inflazione, mutui e aumenti dei costi energetici".Le conclusioni sono state affidate a(consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili), secondo cui "non c’è una grande attività in termini di sostegno alle imprese", ma "il tema è un altro" e cioè "il. Evidentemente c’è. Anche gli effetti per le famiglie del maggior costo del denaro sortiscono la stessa anomalìa; anche qui c’è chi profitta dei rialzi. Un intervento legislativo - sottolinea - avrebbe potuto essere fatto, magari mettendo unda parte delle banche. Perché il plusvalore di profitto delle banche non deve ricadere sulle famiglie. Un tetto è uno strumento che poteva essere posto in essere, ma non si è avuta la fermezza di metterlo in campo".