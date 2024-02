Studio Cribis: Sud e Isole doppiano il Nord sui pagamenti in ritardo grave (15% vs. 6,5%)

(Teleborsa) - L'ultimo trimestre del 2023 si chiude con indici migliorativi rispetto a quelli della fine del 2019 (valori pre-pandemia) sul fronte della puntualità dei pagamenti delle imprese italiane. I pagamenti regolari segnano infatti un +18,4% e quelli in ritardo diminuiscono del 10% entro 30 giorni e dell'8,6% oltre i 30 giorni. È quanto emerge dallosocietà del gruppo CRIF specializzata nella business information, aggiornato al 31 dicembre 2023.sono sostanzialmente in linea con quelli del trimestre precedente: nessuna variazione suie una la favore di quelli oltre i 30 giorni, che salgono dal 9,4% al 9,6%. In generale, le istantanee trimestrali scattate da Cribis nel corso del 2023 mostrano, a fronte di una stabilizzazione del numero dei pagamenti puntuali, una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% alla fine del 2022 (Q4 2022) al 9,6% alla fine del 2023, dato migliorativo rispetto alla fine del 2019 (10,5%).Leconfermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 43%, ma registrano anche il più alto livello di ritardi gravi (10,5%).Lo Studio Pagamenti evidenzia(le regioni del Nord Italia sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, le industrie alimentari e la GD/DO) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti regolari, mentre quelle di dimensioni maggiori sono meno propense ai ritardi gravi). LeLombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni con la maggiore quota di pagamenti regolari (sopra il 47%), mentreoccupano l'ultima posizione del ranking regionale del pagamento puntuale con una quota pari al 23,1% per la prima e 25% per la seconda."Il 2023 è stato caratterizzato da variabili che hanno impattato negativamente sull'economia italiana, tra cui i conflitti internazionali, l'inflazione e l'andamento dei tassi. Nonostante queste condizioni avverse, – afferma– i dati sui pagamenti mostrano una situazione stabile rispetto all'anno precedente e in miglioramento dal 2019. Ci auguriamo che questo trend prosegua anche nel 2024 in modo da contribuire ad aumentare la competitività delle nostre aziende e del nostro Paese".