Minibond; oltre 1.100 imprese potrebbero collocare 15 miliardi di euro

(Teleborsa) -, nonostante gli shock economici e finanziari cui sono state sottoposte in questi ultimi anni, e si stima chesiano in procinto di emetteresenza indebolire la loro struttura economico-finanziaria. E' quanto emerge da una analisi diAgency, l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito creditizio delle imprese e nella misurazione delle performance ESG, condotta su oltre 15mila società non finanziarie(540 collocamenti), cioè a supporto di politiche di sostenibilità, per un controvalore di 6,6 miliardi di euro. Gran parte di queste imprese opererebbe nei settori maggiormente esposti alla transizione ecologica ed energetica."In un mercato del credito dominato dall'offerta bancaria, i, perché offrono alle PMI emittenti uno strumento di finanziamento aggiuntivo o alternativo e agli stakeholders un’interessante scelta di investimento verso le imprese private", spiega, amministratore delegato di Cerved Rating Agency, segnalando che anche qui "la sostenibilità ha avuto effetti tangibili", essendoanche le emissioni diLa ricerca ha selezionato una rosa didelle quali localizzate nel, che potrebbero emettere minibond percon un limite massimo di 50 milioni di euro ciascuno., in testa troviamo ile un potenziale di emissione didi euro, seguito dal Nord-est (369 aziende e 5,1 miliardi), dal Centro (151 e 1,9 miliardi) e da Sud e Isole (130 e 1,1 miliardi). Scendendo poi nel dettaglio delle singole regioni, a guidare la classifica dei minibond è la, con, seguito dal Veneto, con 180 aziende per 2 miliardi di emissioni potenziali, e dal Piemonte, con 144 società per 1,7 miliardi. Chiudono la classifica il Molise e la Calabria, con una sola possibile emittente ciascuna.Si trattadi euro, ma è rilevante (19%) anche la quota di piccole imprese. Per quanto riguarda i, svettano le aziendeseguite dai servizi (11,6%) e dal commercio (8,5%).Nel focus sui, emessi da imprese che appartengono ai settori maggiormente esposti alla transizione ecologica ed energetica, quali costruzioni, automotive, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas e acqua, gestione dei rifiuti, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività immobiliari, agricoltura, siderurgia, chimica, plastica e gomma, produzione di macchinari,, con un potenziale di emissioni pari a. A livello geografico, la distribuzione è simile a quella dei minibond “tradizionali”: ile un potenziale di emissione didi euro, seguito dal Nord-est (175 aziende e 2,1 miliardi di euro), dal Centro (71 e 0,8 miliardi) e da Sud e Isole (56 e 0,4 miliardi). Per quanto riguarda i macrosettori, svettano le attività manifatturiere (69,3%) legate alla transizione sostenibile, seguite dalle aziende che operano nel settore delle costruzioni e dell’immobiliare green (11,3%) e dai servizi (10.4%).