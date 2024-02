VNE, forte accelerazione ordini a inizio 2024

VNE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha ricevutoper 2.321 unità nel, pari a 9,64 milioni di euro (49% per ordini di macchine nel settore retail e 51% per ordini di macchine nel settore gaming. La società ricorda che il dato di fatturato è composto, oltre che dalla vendita delle macchine, anche dalle altre linee di ricavo ricorsive di VNE quali canoni di noleggio operativo, contratti di manutenzione e assistenza pluriennale, connessioni, ricambi e fees da servizi.Inoltre, viene evidenziata una "" a riguardo degli ordini che VNE ha ricevuto negli ultimi tre mesi. La media mensile ordini dei primi nove mesi del 2023 si attesta sui 703.000 euro, contro il 1.120.000 euro circa degli ultimi tre mesi dell'anno."Si nota da inizio anno unasugli ordinativi rispetto all'anno precedente - ha commentato l'- I dati rilevano che gennaio 2024 riporta ordinativi per 962.615 euro , contro un valore di 500.000 euro del gennaio 2023, per un numero di macchine totali pari a 195. L'incremento degli ordini è stato caratterizzato dall'apprezzamento delle soluzioni del mercato Retail, l'80% del totale, a seguito di tutte le attività di promozione per le nuove soluzioni presentate al mercato con le tante fiere e manifestazioni alle quali VNE ha partecipato e sta partecipando"."Al 152024 gli ordini sono pari a 606.000 euro circa, risultato nettamente migliore a tutto il febbraio 2023 che si è chiuso per un controvalore di 468.222 euro ", ha aggiunto.