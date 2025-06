Mediobanca colloca bond da 750 milioni, forte la domanda

Mediobanca

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Cover Bond con(in scadenza ad agosto 2030), per un ammontare complessivo di 750 milioni di Euro. Si tratta delemesso dal GruppoIl Covered Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (55 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 50bps. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1,4 miliardi di Euro, per un valore di quasi 2 volte l’ammontare obiettivo di 750 milioni.Il nuovo prestito obbligazionario garantirà unae rappresenta per il Gruppo Mediobanca la quinta emissione pubblica rivolta ad investitori istituzionali eseguita nel corso dell’esercizio 2024-25, nonché la terza da inizio 2025. Con questa emissione, conclusa in un mercato primario interessato da un numero particolarmente elevato di operazioni, si legge in una nota, Mediobanca "consolida il proprio posizionamento tra le migliori banche italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari, supportando così l’andamento del net interest margin".La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (55%, con ordini in particolare da Germania, Austria e Svizzera per il 22%, dall’area nordica per 18% e da quella Benelux per il 6%) e italiani (ordini pari al 45%). I risultati di questa nuova emissione, nell’attuale scenario di volatilità, "confermano l’importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento e l’apprezzamento del mercato verso Mediobanca", confermando lanel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale al 2026 “One Brand One Culture”.