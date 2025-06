Fnecobank, raccolta netta maggio supera 1,3 miliardi euro

Finecobank

(Teleborsa) -annuncia una "forte accelerazione" delladi euro, in aumento del 39% rispetto ai 946 milioni di un anno fa. Clientela in continua crescita con 85mila nuovi clienti da inizio anno (+35% a/a).L’asset mix vede unaper 548 milioni, in crescita del 51% rispetto ai 364 milioni di maggio 2024, con unadi Fineco Asset Management che fa segnare ilcon 358 milioni di euro. Laè attestata a 982 milioni, mentrè stata negativa per -217 milioni.Il continuo ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma ha sostenuto i, che nel mese di maggio sono stimati a circa 18 milioni. Da inizio anno i ricavi stimati sono pari a 110 milioni (+15% a/a)."I dati positivi del mese di maggio consolidano la tendenza al rafforzamento per tutte le aree di business, evidenziando ulteriormente la capacità di Fineco di intercettare le nuove esigenze che stanno emergendo con forza tra i risparmiatori"., commenta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, aggiungendo "il crescente interesse verso soluzioni di investimento efficienti e convenienti, e la richiesta sempre maggiore di consulenza finanziaria aumentano l’attrattività del modello di business caratterizzato da un’elevata trasparenza. A questo si aggiungono i risultati di raccolta registrati da Fineco AM, a conferma dell’interesse da partedella clientela verso un’offerta che punta su efficienza e costante innovazione”.