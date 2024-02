S&P Global acquista Visible Alpha, esplora opzioni per Fincentric

S&P Global

(Teleborsa) -ha siglato un, fornitore di tecnologia finanziaria e dati di consensus. L'acquisizione creerà un'offerta premium di capacità di ricerca fondamentale sugli investimenti sulla piattaforma Capital IQ Pro di S&P Global Market Intelligence, si legge in una nota. La, la piattaforma di punta di S&P Global per la ricerca e l'analisi nei mercati istituzionali e corporate, riflette il continuo impegno di S&P Global a essere il principale fornitore in questo ambito."Rimaniamo concentrati nel fornire ai nostri clienti un valore eccezionale con le migliori capacità - ha affermato Adam Kansler, presidente di S&P Global Market Intelligence - Visible Alpha si è costruitoed è la soluzione ideale che rafforzerà ulteriormente la qualità della nostra offerta come fornitore leader. Abbiamo seguito la crescita di Visible Alpha e siamo rimasti colpiti dal suo ritmo di innovazione e dalle preziose intuizioni che offre ai propri clienti"., Visible Alpha è una società di tecnologia finanziaria che fornisce stime di consensus, analisi da modelli di analisti sell-side approfonditi, rapporti di ricerca, e distribuisce i dati attraverso una varietà di canali di distribuzione tra cui una piattaforma basata sul web, API e feed.Visible Alpha è sostenuta da un), che prevedono di continuare a fornire dati dopo la transazione.Non sono stati forniti idell'operazione. Ieri il Financial Times ha scritto che il valore della società è superiore a 500 milioni di dollari e che nel 2023 ha generato quasi 100 milioni di dollari di ricavi.S&P Global ha anche comunicato di stare, precedentemente nota come Markit Digital. Fincentric è entrato a far parte di S&P Global attraverso laL'accordo per l'acquisizione di Visible Alpha e l'esplorazione di opportunità strategiche per Fincentric "fanno parte delle continue revisioni del portafoglio per accelerare la concentrazione nelle aree chiave della crescita strategica".