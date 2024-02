UPB: nel 2024 USA continueranno a crescere, seguiti da Spagna e Giappone

(Teleborsa) - Quest’anno i paesi sviluppati dovrebbero raggiungere una crescita dell’1,3%, ma con forti disparit(con una crescita prevista dell’1,5% contro quella tedesca allo 0,6%) e il Giappone crescerà dello 0,8%. Ancora una volta, nel 2024 si prospetta per gli Stati Uniti una crescita superiore a quella degli altri Paesi sviluppati.E' lo scenario delineato da, Group CIO e Co-CEO Asset Management di UBP nell'analisi che spiega come nel 2024 "la crescita globale dovrebbe essere moderata, intorno al 2,9%, nonostante i persistenti fattori sfavorevoli inNel dettaglio, le prospettive dell'economia statunitensesostenuta dai consumi, dalla creazione di posti di lavoro e dagli investimenti in nuove tecnologie e delocalizzazioni industriali"."Inoltre, il mercato immobiliare è ripartito grazie all'allentamento dei tassi a lungo termine. Il buon andamento dell'economia USA non è una coincidenza del ciclo, ma il risultato di fondamentali che ancorano l'attività su una base di crescita