ALA, Intesa aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (da 16,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti scrivono che i dati preliminari 2023 sono stati, mostrando una solida performance nel secondo semestre, soprattutto in termini di margini. Anche l'indebitamento netto è stato migliore delle previsioni, nonostante l'intensificazione del contratto di fornitura di servizi connel 4Q23, che conferma la scalabilità del modello di business di ALA.In termini di prospettive, Intesa Sanpaolo vede ALA, i cui principali driver per l'anno fiscaledovrebbero essere: il potenziamento della piattaforma logistica dedicata a Dassault Aviation; opportunità di cross-selling derivanti dall'integrazione di SCP Sintersa, che beneficia anche di una nuova filiale in Italia; l'acquisizione lo scorso ottobre di un ulteriore 40% di ALA Germania (ora controllata al 100%) e l'apertura di un ufficio commerciale in Texas, uno dei più grandi hub aerospaziali degli Stati Uniti.