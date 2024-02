Commissione raccoglie 7 miliardi in EU-Bond. Domanda in eccesso di 9 volte

(Teleborsa) - La, che emette obbligazioni UE per conto dell'UE, ha raccoltonella sua seconda operazione sindacata per il 2024.L'operazione riguardava un nuovo bond UE in tranche unica da 7 miliardi di euro, con scadenza il 4 dicembre 2034. Il bond a 10 anni aveva un rendimento di riofferta del 3,028%, equivalente a un prezzo di 99,754. Lericevute ammontavano a, con un conseguente tasso di sottoscrizione in eccesso di oltre 9 volte.La Commissione ha ora emesso circa 24 miliardi di euro del suo obiettivo di finanziamento di 75 miliardi di euro per ladel 2024.