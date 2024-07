Europa, volumi record di scambi di titoli di stato nel primo trimestre

(Teleborsa) - Glihannonel corso deldel 2024, che rappresenta un aumento del 7,4% (YoY) rispetto al 1Q23. I paesi non appartenenti all'Eurozona hanno registrato il maggiore aumento delle emissioni totali (obbligazioni e titoli) durante il primo trimestre: le emissioni lorde di gilt del Regno Unito sono aumentate del 34% su base annua. È quanto emerge da un report dell'Association for Financial Markets in Europe (AFME).Escludendo le emissioni istituzionali da parte della, gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito hanno emesso 1.019,32 miliardi di euro in obbligazioni e cambiali durante il primo trimestre, pari a un aumento del 7,4% su base annua e del 37,2% su base trimestrale.Si sono registrati(UE+Regno Unito) durante il primo trimestre del 2024, secondo i dati TraX di MarketAxess. L'importo scambiato nel primo trimestre del 2024 è stato il volume medio giornaliero di scambi di titoli di stato europei più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 2014, con un volume di scambi in aumento del 20,3% su base trimestrale e del 26,7% su base annua.I volumi medi giornalieri di scambi di titoli di Stato europei sono supportati da un aumento significativo degli scambi in(64% YoY),(45% YoY) e(33%). C'è stato un calo significativo negli scambi in Finlandia (-65% YoY), Romania (-47% YoY) e Svezia (-29% YoY).Il volume in circolazione diha raggiunto i 475,9 miliardi di euro nel corso del primo trimestre del 2024, con volumi trainati dai nuovi green bond emessi da(7 miliardi di euro),(6 miliardi di euro),(5,5 miliardi di euro) e Italia (3,7 miliardi di euro). ). La Commissione Europea ha emesso ulteriori 5,8 miliardi di euro in obbligazioni verdi NGEU.