Eurogroup, ottiene incentivo MIMIT e Invitalia per R&S e aumento capacità

(Teleborsa) - Il(MIMIT)premiano lo sprint all'innovazione diassegnando al Gruppo undi euro.Ildi EuroGroup Laminations mira aldedicata alla produzione dei più importantidestinati alle autovetture a trazione elettrica, potenziandone efficienza e competitività.A fronte del significativo, il programma è focalizzato sull’per ampliare la propria capacità produttiva e rispondere al mercato in modo flessibile, riducendo i costi di produzione, facendo uso di nuove tecnologie più efficienti e rispettose dell’ambiente e dell’utilizzo di materiali ad alta efficienza magnetica in grado di migliorare la prestazione dei motori elettrici.Leaccordate dal MIMIT consentiranno un ulteriore, per sviluppare soluzioni tecnologiche sperimentali e brevettate mirate ad aumentare la competitività nella produzione di statori e rotori per motori elettrici."Siamo grati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e a Invitalia per questo importante sostegno, che ci permetterà di effettuare un ulteriore passo nella crescita della capacità produttiva in Italia, nello sviluppo di processi e tecnologie più efficienti ed innovative", ha affermato, CEO di EuroGroup Laminations, aggiungendo "con i nostri investimenti di 80,1 milioni di euro ed i contributi conferitici, puntiamo a mantenere la filiera italiana al centro della transizione energetica.”