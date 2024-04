Eurogroup Laminations, Equita: crescita abbondantemente double-digit a multipli attraenti

Equita

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, con una" e undiLa nostra raccomandazione positiva è basata su:spinto dal rinnovamento del parco auto di tutti i carmaker e da una regolamentazione che stabilisce una chiara direzione verso la transizione all'elettrico;che si basa su una continua innovazione di prodotto;atteso del +17% guidato dal segmento EV & Automotive (28% CAGR nei prossimi 3 anni) con un ampio e ben diversificato portafoglio ordini da eseguire, con 20 piattaforme pronte al ramp-up tra il 2024-25, materia prima indicizzata e clausole di compensazione in caso di posticipo o riduzione dei volumi incluse nei principali contratti.Il broker fa notare che titolo è circa il 30% sotto i livelli dell'IPO di febbraio 2023 (5,5 euro per azione), a causa didovute a un severo destocking nel segmento industriale (-33% YoY nel 2023) e dai(che nel caso di EuroGroup Laminations si sono materializzati con lo shift del ramp up di due piattaforme dal 2H23 al 1Q24), che ha comunque chiuso l'anno a +50% (rispetto a un mercato EV che è cresciuto globalmente intorno al +35%).Gli analisti ritengono che gli(2024-25 EV/adj. EBIT 10x-7,4x e EV/adj. EBITDA 6,7x-5,2x)di EuroGroup Laminations in un mercato le cui prospettive di crescita rimangono più che solide, con la società ben posizionata per riportare una forte crescita nei prossimi anni (2023-26E adj. EBITDA CAGR del +17%. Nella ricerca, hanno ipotizzato anche uno scenario particolarmente pessimistico in cui la crescita della penetrazione dell'elettrico prevista dai target governativi in Europa e US sia dimezzata, evidenziando come l'EBITDA CAGR 2023-26 per EuroGroup Laminations rimanga double-digit.