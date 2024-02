Protesta trattori, da Roma a Cagliari: agricoltori vanno avanti

(Teleborsa) -e si è conclusa, ieri, con un blocco stradale di qualche ora su. Oltre cento i mezzi agricoli fermi nei pressi dello svincolo del Grande raccordo anulare, a poca distanza dal presidio allestito da alcune settimane. Inevitabili lein zona dove sono confluite diverse pattuglie della polizia locale per la viabilità."Vogliamo delle risposte. Il ministro dell'Agricoltura ci riceva" ha detto 'a caldo' nel primo pomeriggio Salvatore Fais, uno dei leader degli agricoltori, chiamando in causa il ministroUn'azione che, però, sembra abbia colto di sorpresa, tra i promotori della mobilitazione di oggi. "Il blocco stradale è stata una scelta personale di alcuni e non discussa con gli altri. La gran parte dei mezzi è rimasta bloccata perché la strada è stata chiusa e non era possibile passare per rientrare al presidio".Nel pomeriggio di ieri intanto i ministri dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, hanno incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi, le rappresentanze sindacali Cisl, Uila, Cgil, Ugl e Confsal del comparto agroalimentare per un confronto sulle criticita' attuali e le prospettive future.i temi affrontati: dalla contrattualistica alle attivita' ispettive, dagli insediamenti abusivi alla lotta al lavoro sommerso e al caporalato fino alla gestione dei flussi e alla formazione del personale, anche in materia di sicurezza sul lavoro."Questa riunione da' il senso della collaborazione tra ministeri e conferma la sinergia con la quale il Governo Meloni lavora. Ringrazio la collega Calderone per la puntualita' e l'attenzione con la quale affronta le tematiche relative al settore agricolo", ha dichiarato Lollobrigida.In parallelo, crein occasione della sua visita in programma oggi per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra a governatore sardo, Paolo Truzzu. I rappresentanti del presidio di Cagliari hanno chiesto un incontro istituzionale. Nessuna intenzione da parte loro di essere coinvolti nella campagna elettorale in corso. Quindi non intendono salire - nemmeno se invitati - sul palco alla Fiera, sede della chiusura per Truzzu con la partecipazione non solo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche dei ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. In caso di mancato via libera all'incontro, sarebbero in programma manifestazioni di disturbo all'esterno della Fiera.che non vogliamo accostamenti politici o con associazioni di categoria,il gruppo va avanti nonostante le critiche che possiamo ricevere,quando è stato deciso di venire a Roma è stato fatto per non tornare a casa con le solite promesse degli ultimi decenni", si legge nella nota diffusa da Riscatto Agricolo su Facebook."Achi c'è stato e chi non ha mai partecipato ma una riflessione ad oggi è giusto farla: Non lamentiamoci del fatto che il nostro settore sta andando sempre più verso una distruzione se non si scende personalmente uniti a difendere i nostri diritti,prodotti e aziende". "Non", conclude la nota .