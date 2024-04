Pichetto, G7: primo accordo tecnico su stop al carbone

(Teleborsa) -. C'è stato un percorso tecnico portato avanti dai vari negoziatori dei nostri paesi quindi c'è un percorso tecnico definito ed è necessario il timbro dell'accordo politico tra i paesi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha aperto a Venaria Reale la prima delle due giornate del vertice del G7 dedicato a Clima, Energia e Ambiente.Lo stop al Carbone nel settore tecnico tra 2030 e 2035 nei Paesi G7 èSe per domani ci sarà la chiusura dell'accordo politico potrò affermarlo anch'io". Così il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto a margine del G7 in corso a Venaria. ''Da presidenza con onestà parlerò quando avrò il documento in mano''."Ne abbiamo discusso ci stiamo lavorando, naturalmente tutto questo è nellaerchè in questo momento è molto volontaristico e l'ambito dei confini non c'è e vanno ridefiniti i sistemi di contribuzione perchè molti paesi contribuiscono intervengono sull'obiettivo ma non vengono classificati rispetto a queste azioni", prosegue Pichetto Fratin dopo la prima giornata di lavori del G7 Clima, energia e Ambiente a Venaria.