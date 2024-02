Barclays, Fitch: piano per migliorare la redditività comporta rischi aggiuntivi

Barclays

(Teleborsa) - Il piano diper migliorare la propria redditività, che è rimasta indietro rispetto a quello dei concorrenti nel 2023, comporta "a causa della maggiore esposizione a segmenti a rischio più elevato, tra cui prestiti prestiti unsecured consumer, corporate e mutui higher-loan-to-value (LTV)". Lo afferma Fitch Ratings in una nota sul tema.La strategia aggiornata, annunciata il 20 febbraio , mira a generare rendimenti più elevati e più stabili e un return on tangible equity di almeno il 12% entro il 2026. Fitchdella banca.Gli analisti spiegano che il gruppo riallocherà il capitale verso, che è relativamente redditizia, e rafforzerà e stabilizzerà la redditività della sua, che negli ultimi tre anni ha sottoperformato rispetto ad altre unità aziendali, in termini di return on tangible equity. È probabile che il settore dellarimanga modesto, nonostante i piani di crescita.I piani per espandere i prestiti al dettaglio non garantiti e i mutui ipotecari con LTV più elevato, nonché per aumentare i prestiti alle imprese del Regno Unito con la ripresa dell'economia, "". "Ciò potrebbe indebolire il profilo di rischio complessivo della banca e la qualità degli attivi e, in ultima analisi, esercitare pressione sui rating nel caso in cui i parametri di credito si indebolissero materialmente", viene sottolineato.