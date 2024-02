De Polis (IVASS): Retail Investment Strategy presenta "questioni controverse"

(Teleborsa) - Ladella Commissione europea ha la finalità di incoraggiare gli investitori al dettaglio a partecipare più attivamente e a trarre pieno vantaggio dai mercati dei capitali, ma presenta alcune "". Lo segnala, Segretario Generale dell'IVASS, in un convegno presso l'Università La Sapienza."Le questioni più controverse sono - come è possibile intuire - le disposizioni relative alla gestione dei(compreso il divieto parziale di incentivi), alal connesso ricorso a benchmark di mercato - ha spiegato - I co-legislatori avranno l'ultima parola su queste questioni chiave"."Come IVASS siamo molto attenti a che vengano opportunamente valorizzate e sottoposte all'attenzione del sottoscrittore, ove presenti, le c: esse rappresentano un peculiare valore e carattere distintivo da considerare, in aggiunta, ove previsto, alla diversificazione di portafoglio", ha aggiunto.Per quanto riguarda la proposta della Commissione sui benchmark "sono condivisibili le. Va evitato. La normativa deve favorire il buon funzionamento del mercato e della concorrenza puntando sulla chiarezza, la trasparenza, la confrontabilità dell'offerta. Cosa diversa sarebbe - come già ora in via di sperimentazione - utilizzarli come strumenti di vigilanza utili ad identificare gli outliers"."Un altro tema che sarebbe opportuno affrontare è quello dellanel settore assicurativo, in linea con quanto già previsto nella MIFID", ha sottolineato.De Polis ha detto che è "ormai prevedibile che il negoziatoeuropea e che pertanto il confronto proseguirà per alcuni mesi; sono certo che il convegno di oggi contribuirà ad un proficuo scambio di opinioni e di idee che potranno essere utili ai fini del dibattito europeo".