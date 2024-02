L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+3,05%), exploit di Beewize

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 38 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 156.720,6, dopo un esordio a 156.255,9.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,07% sui valori precedenti.Tra leitaliane, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,61%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,84%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 14,81%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,40%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,22% sui valori precedenti.