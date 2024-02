Tenaris, risultati record con ricavi a 14,9 miliardi. Titolo vola

Tenaris

(Teleborsa) -chiude il quarto trimestre connetti per 3,41 miliardi di dollari, in calo del 5,7%, ma superiori ai 3,12 miliardi stimati dagli analisti. L’ Ebitda si è attestato a 975,3 milioni di dollari, in flessione del 23% contro gli 856,8 milioni del consensus.L’ EPS è pari a 96 centesimi, in aumento dai 68 del periodo di confronto e sopra i 51 centesimi attesi.Ilè pari a 40 centesimi, sotto le aspettative (57 centesimi).Quanto all'Tenaris mette a segno una forte crescita in termini di fatturato, margine operativo lordo e utile netto. Nel corso dell'anno, i ricavi hanno raggiunto 14,9 miliardi di dollari in crescita del 26% rispetto al 2022. L'utile netto sfiora i 4 miliardi di dollari in aumento del 55% rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 4,8 miliardi di dollari.La società prevede il pagamento di un dividendo di 0,60 dollari per azione, per un importo complessivo di circa 700 milioni di dollari. L'importo include l'acconto di 0,20 dollari per azione pagato nel novembre 2023.: al momento si registra, infatti, un rialzo di oltre 8 punti percentuali