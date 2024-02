Ucraina, Tajani: governo lavora su accordo bilaterale di sicurezza con Kiev

(Teleborsa) - Il ministro degli Esteri,, ha annunciato che il governo sta portando avanti con Kiev un negoziato "per una accordo di cooperazione, sicurezza e difesa con l'Ucraina che la premier metterà a punto nei prossimi giorni". "Mai come oggi è importante assicurare all'aggredito i mezzi per difendersi – ha aggiunto Tajani aprendo la sua audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato –. L'accordo che stiamo discutendo ribadisce l'indipendenza territoriale dell'Ucraina e condanna l'aggressione russa"."Il valore di questocon Kiev, che sarà sottoscritto, èper lanciare un messaggio chiaro a favore della difesa del diritto internazionale", ha spiegato. "Stiamo sostenendo un Paese non completamente invaso dalla Russia. La ricostruzione è divisa in due parti: quella durante la guerra e quella post bellica". "Ho ritenuto importante e urgente riferirvi del negoziato con le Autorità ucraine per siglare un, che il Presidente del Consiglio si accinge a firmare. Considero doveroso anticipare al Parlamento contenuti e aspetti qualificanti delle discussioni in corso, che contiamo di poter condurre in porto già nei prossimi giorni", ha evindenziato il ministro."Il, giorno dell', il presidente del Consiglio presiederà una riunione virtuale dei leader G7 – ha spiegato ancora il ministro -, cui parteciperà anche il. L'Italia, protagonista nell'Unione Europea, nella NATO e nel G7, sente forte la responsabilità di marcare in modo solenne il proprio chiaro e fermo sostegno a Kiev. Vogliamo essere all'altezza del momento. L'aspettativa ucraina è molto forte. Alla luce degli ultimi drammatici sviluppi sul terreno, Kiev ha intensificato gli appelli alla compattezza degli alleati"."Il nostro accordo, come quelli stipulati danon sarà giuridicamente vincolante. Dal testo non derivanosul piano del diritto internazionale, né impegni finanziari. Non sono previste garanzie automatiche di sostegno politico o militare. Come quella dei nostri partner, anche la nostra intesa bilaterale non richiederà, quindi, la procedura di ratifica parlamentare", ha spiegato il ministro Tajani.ha sbagliato i suoi conti - ha quindi aggiunto poi Tajani alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato -. Ha sottovalutato la determinazione del popolo e delle istituzioni ucraine e la compattezza delle nostre democrazie. Compattezza dimostrata anche dall'accordo raggiunto all'ultimo Consiglio Europeo per il finanziamento condello strumento per l'Ucraina. Un risultato molto importante e per nulla scontato, per cui l'Italia ha giocato un ruolo determinante. La nostra Presidenza G7 vuole, appunto, rafforzare i messaggi di unità e determinazione a sostegno di Kiev".Secondo il ministro, "ilcritico e la morte dihanno, infatti, impresso un'ulteriore accelerazione. La drammatica scomparsa dell'oppositore di Putin è avvenuta a pochi giorni dal secondo anniversario dell'ingiustificata e brutale aggressione russa all'Ucraina. Su mia istruzione, come sapete, abbiamo convocato ieri l'Ambasciatore russo alla Farnesina. E lunedì a Bruxelles ho voluto avere, anche come Presidenza G7, un lungo colloquio con, che aveva partecipato al Consiglio Affari Esteri".