Conti pubblici, Giorgetti: approccio prudente, attenzione sostenibilità debito

(Teleborsa) -, ponendo attenzione alla sostenibilità del debito e ai problemi strutturali con un occhio costante al nostro tessuto produttivo e alla crescita economica". Lo ha detto il ministro dell'Economiain Piazza Affari per il summit Investopia. "a aggiunto il titolare del Mef."In Italia rileviamo l'apprezzamento degli investitori.ha ribadito Giorgetti sottolineando che rispetto a questo "hanno contribuito anche le politiche del Governo". "Il contesto geopolitico, con l'inasprimento delle tensioni, ha portato maggiori rischi a livello globale", ma "nel 2024 sia l'Italia che gli Emirati Arabi Uniti manterranno i rispettivi tassi di crescita", ha detto ancora il Ministro.e difendo gli interessi dell'Italia. Chiaro? Come ministro delle Finanze", ha detto replicando a chi gli chiedeva delle "perplessità" sul superbonus avanzate dal vicepremier Antonio Tajani., aveva infatti detto il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, in riferimento al meccanismo spalma crediti in 10 anni per le cifre pagate nel 2024 (anche per contratti partiti prima dell'anno in corso) annunciato dal Ministro dell'economia in riferimento al Superbonus edilizio. Tajani, intervenendo al Family Business Forum (disponibile in streaming) ha aggiunto che "come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni e se in Parlamento bisogna intervenire con proposte