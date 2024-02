Daniela Santanchè interviene al Forum in masseria a Saturnia

(Teleborsa) - "Lae deve diventare una tassa di scopo". E' la proposta dellaintervenuta al. "Non sono d'accordo per usare la tassa indistintamente. Si potrà rivedere la tassa di soggiorno che deve essere una tassa di scopo, la paghi perché i tuoi soldi andranno reinvestiti nel turismo, mentre oggi serve per appianare i bilanci dei comuni. Sono i sindaci che decidono", ha detto Santanchè.Per Santanchè la parola "overturism vuol dire che è il turimo non stato gestito. Parliamo di un settore che ha sofferto più di tutti durante la pandemia e. Siamo pronti ad aiutare e migliorare le strutture ricettive. Qualcuno si è arrabbiato quando ho detto che mancano alberghi ma mancano perchè per fortuna il numero di turisti è aumentato"."Abbiamo un altro vantaggio pazzesco siamo l'Italia e quando un turista arriva in Europa vuole venire in Italia anche per il turismo enogastronomico. Oggi si deve parlare di turismi, parlare di turismo è sbagliato. Io continuo a dire che mancano e mancano le grandi catene internazionali ma nel nostro paese se uno parla del turimo di lusso e degli alberghi e 5 stelle sembra che bestemmia. Ma avete mai visto il basso che aiuta l'alto? Basta guardare a Roma e Milano. Roma è partita in ritardo e ora piano piano ci sta arrivando. Noi siamo la nazione del lusso. Il tema degli affitti brevi è esploso perchè mancava offerta di stanze", ha dichiarato Santanchè.