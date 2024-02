Fed, Waller: non c'è fretta di iniziare a tagliare i tassi di interesse

(Teleborsa) - "I dati che abbiamo ricevuto dal mio ultimo discorso hanno rafforzato la mia opinione secondo cui dobbiamo verificare che i progressi sull'inflazione osservati nell'ultima metà del 2023 continuino e ciò significa cheper normalizzare la politica monetaria". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento a Minneapolis."Il rapporto sui prezzi al consumo pubblicato la scorsa settimana a gennaio ha ricordato che i progressi in corso sull'inflazione non sono garantiti - ha spiegato - L'aumento dell'inflazione riportato in quel rapporto è stato ampiamente distribuito tra beni e servizi. Questo mese di dati potrebbe essere stato determinato da alcuni strani fattori stagionali o da aumenti eccessivi dei costi immobiliari, oppuree sarà più difficile riportarla al livello del nostro obiettivo. Semplicemente non lo sappiamo ancora"."Anche se ritengo che l'inflazione sia probabilmente sulla buona strada per raggiungere il 2% in modo sostenibile,per capire se l'inflazione CPI di gennaio è stata più rumore che segnale - ha detto Waller - Ciò significa aspettare più tempo prima di avere abbastanza fiducia nel fatto che l'inizio del taglio dei tassi ci manterrà sulla strada verso un'inflazione del 2%"."Fortunatamente, la forza della crescita della produzione e dell'occupazione fa sì che non vi sia grande urgenza di allentare la politica monetaria, cosa che", ha aggiunto.Secondo Waller, "in assenza di un grave shock economico,sull'economia reale nel breve termine. E credo di aver dimostrato che agire troppo presto potrebbe vanificare i nostri progressi in termini di inflazione e rischiare di danneggiare considerevolmente l'economia"."In conclusione - ha detto - la forza dell'economia e i recenti dati che abbiamo ricevuto sull'inflazione indicano che è: scegliete voi il vostro sinonimo preferito. Qualunque parola si scelga, si traducono tutte in un'unica idea: qual è la fretta?"