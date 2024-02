Povertà, tasso di grave deprivazione materiale e sociale dei giovani europei al 6%

(Teleborsa) - Nel 2022, il tasso ditra i giovani (di età compresa tra 15 e 29 anni) nell’UE era del 6,1%. Il tasso era leggermente più alto (6,7%) tra la popolazione totale (tutte le persone che vivono in economie domestiche). Le percentuali più elevate di giovani che hanno dovuto affrontare gravi deprivazioni materiali e sociali nel 2022 sono state registrate in(25,4%),(18,6%) e(14,9%). Al contrario, il tasso era inferiore al 3% in 12 membri dell’UE: Slovenia, Austria, Lussemburgo, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Estonia, Malta, Cipro, Finlandia e Svezia.Nel 2022, il tasso complessivo di(AROPE) per i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni era del 24,5%, ovvero 2,9 punti percentuali (pp) superiore al tasso della popolazione totale (21,6%).Esaminando le specifiche componenti, il tasso di rischio di povertà tra i giovani era di 2,8 pp più alto rispetto alla popolazione generale (19,3% tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni rispetto al 16,5% per la popolazione totale). Allo stesso modo, la percentuale di individui che vivono in famiglie con un’era maggiore di 0,4 pp tra i giovani (8,7% rispetto all’8,3% per la popolazione totale).Al contrario, la percentuale di persone in grave deprivazione materiale e sociale era leggermente inferiore tra i giovani rispetto alla popolazione totale.