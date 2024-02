TXT e-solutions, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 22,00 euro) ilsu, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, confermando la", dopo che ieri pomeriggio la società ha rilasciato ricavi ed EBITDA preliminari FY23 "leggermente superiori" alle stime.Gli analisti ritengono "" i, in particolare per il business Digital Advisory. L'attenzione rimane sul perseguimento della crescita organica e sulla firma di nuovi accordi di M&A. Si aspettano che il management confermi un margine EBITDA superiore al 14%, non solo grazie ai tassi di crescita organica ma anche grazie alle continue efficienze nella struttura organizzativa.Il broker, nell'aggiornamento post conti, ha aggiunto ildella(che ha generato 10,5 milioni di euro di fatturato con un margine EBITDA del 15% nel FY23). Al di sotto dell'EBITDA, ha leggermente aumentato di conseguenza i costi D&A e finanziari. Nel complesso, harispettivamente del 2,3% e del 3,0%. In termini di posizione finanziaria netta YE23, include l'impatto dell'acquisizione di FastCode, la continuazione del programma di riacquisto ma anche un assorbimento del NWC leggermente superiore."Ricordiamo che TXT gode di unagrazie alla presenza di oltre il 10% del suo capitale in azioni proprie e grazie alla possibilità di monetizzare l'investimento non core in Banca del Fucino (con un book value di 16,5 milioni di euro)", si legge nella ricerca.