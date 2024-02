Elezioni Sardegna, spoglio in corso: Todde o Truzzu per il dopo Solinas?

(Teleborsa) - E' in corsoper conoscere il nuovo presidente della Regione Sardegna che succederà aAl momento,per il centrosinistra e M5s, sul candidato del centrodestra,. Staccati Renato Soru e Lucia Chessa, entrambi con liste civiche . La candidata del capo largo a trazione Pd-M5s ha, infatti, ottenuto finora il 45,9% delle preferenze. Il candidato del centrodestra, invece, con il 45,3%. Seguono Renato Soru leader della Coalizione sarda con il 7,9%, mentre Lucia Chessa e la sua lista Sardigna R-esiste, con loIntanto, arrivano le prime reazioni ovviamente sotto il segno della cautela: "c'è stata una reazione popolare della gente sarda, c’è stata una coscienza popolare che si è risvegliata. I dati che ci stanno arrivando sono incoraggianti, un segno di discontinuità rispetto al passato", dice il senatore del M5si, commentando con LaPresse i primi dati ufficiali."Con tutte le cautele del caso la situazione non mi pare positiva", afferma invece il presidente dei senatori di Fi Maurizio Gasparri, ospite all'Aria Che Tira su La7, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Sardegna che vedono Todde in vantaggio, seppur lieve, su Truzzu. "C'è un giudizio negativo sulla giunta uscente" di centrodestra guidata da Christian Solinas."C'era un presidente che abbiamo ritenuto di non ricandidare ma la sostituzione non ha ribaltato il giudizio non positivo sulla giunta. Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore non slittava ai primi posti, ha aggiunto.