Elezioni Europee e lavoro: al via il confronto a Roma promosso da CESI e Anief

(Teleborsa) - Si è svolto, a Roma,, il convegno organizzato dalla(CESI), in collaborazione con. L'obiettivo è di sensibilizzare i partecipanti sull'importanza dellee del ruolo dell'Unione Europea nel, promuovendo una società più equa e solidale.Tra i temi principali, oltre le elezioni europee del 2024, anche l'impatto dell'UE sui diritti dei lavoratori, il welfare e la formazione professionale e le priorità sindacali per il futuro dell'Europa. L'evento, moderato dalla giornalista, Lorena Loiacono, vede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e italiane, politici e sindacalisti, tra cuiSottosegretaria di Stato al Ministro dell’istruzione e del merito, ePresidente della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI)."Anief ha organizzato questo incontro con la CESI e con le altre confederazioni aderenti alle CESI per parlare quindi con la CISAL, con la CONFEDIR e anche con la COMSAL per parlare dell'. Questo voto alla vigilia delle elezioni europee, perché parliamo di, un'Europa dei diritti che dobbiamo andare a costruire". Lo ha dichiarato, nel corso dell'evento."Dobbiamo avere la coscienza di quali sono i nostri diritti. C'è un diritto al lavoro come cittadini europei, ci sono delle direttive, un trattato di funzionamento, una carta sociale europea e, sia con il contratto, sia nelle aule parlamentari e sia nelle aule dei tribunali, questi diritti che già sono stati riconosciuti in Europa e che devono essere ancora di più potenziati, sostenuti, attraverso il dialogo sociale. Ecco perchéper la. Lo continueremo a fare per la tutela dei diritti. L'obiettivo finale qual è? Quello di stare sotto un'unica bandiera che è quella di una. Ma questo si fa con la democrazia, con la responsabilità, soprattutto col voto corretto, giusto, che vada a esprimere una giusta opinione, dei giusti ideali e dei giusti diritti da andare a proteggere e a tutelare e incrementare nella nostra Europa", conclude Pacifico.