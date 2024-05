Iren, Alessandro Cecchi alla presidenza AIRU

Iren

(Teleborsa) - Quasi al termine del suo secondo mandato da Presidente,, Direttore Affari Regolatori di, e già Vicepresidente di AIRU, che assumerà la carica ad interim fino alle prossime elezioni che si svolgeranno a marzo del 2025.Prima di Iren è stato responsabile del regolatorio in ERG e prima in Sorgenia. Inoltre porta con sé una lunga esperienza associativa; attualmente è Presidente della Associazione Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti (ANFIDA), vice Presidente della Fondazione AMGA, membro della Giunta Esecutiva e Direttivo Energia di Utilitalia, nonché dell’Advisory Board of Regulation di Elettricità Futura."Sono stati anni molto intensi e importanti per la promozione del teleriscaldamento e ringrazio per la grande collaborazione e supporto da parte di tutta l’Associazione" così Lorenzo Spadoni, nel corso dell’ultima assemblea dei Soci del 14 maggio 2024, ha salutato AIRU e concluso il suo secondo mandato di presidenza.che riguarderà la business unit “Generazione e trading” nel settore elettrico.è pronto ad accogliere la sfida di guidare l’Associazione fino alle elezioni del 2025: "Abbiamo di fronte un semestre 2024 nel breve periodo unaper il settore del teleriscaldamento e si dovrà lavorare fortemente".