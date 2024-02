Plenitude completa impianto fotovoltaico di Ravenna Ponticelle

Eni

(Teleborsa) -, Società Benefit di, annuncia che è. L’impianto, con una capacità installata di, si sviluppa su un’area industriale died è costituito dain silicio monocristallino. I pannelli, di tipo bifacciale, utilizzano anche il retro per la produzione di energia e sono montati su strutture speciali.Il nuovo parco fotovoltaico rientra nell’iniziativa didi complessivi 26 ettari, completamente bonificata e di proprietà di. La stessa area, a seguito dell’intervento di risanamento ambientale, ospiterà inoltre unae una piattaforma polifunzionale di, quest’ultimaL’impianto fotovoltaico, che sarà connesso alla rete elettrica nelle prossime settimane, ha già la predisposizione di un, che utilizzerà una nuova generazione di batterie (), su cui l’unità di ricerca e sviluppo di Eni sperimenterà soluzioni innovative.l’impianto fotovoltaico produrrà energia equivalente al"., Head of Renewables di Plenitude, ha affermato"con l’impianto fotovoltaico di Ravenna Ponticelle, Plenitude continua a crescere nella generazione di energia rinnovabile in Italia, in sintonia con l’impegno di Eni per valorizzare le potenzialità dei propri siti industriali e cogliere tutte le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica".