Barclays cede a Blackstone crediti di carte di credito per 1,1 miliardi di dollari

Barclays

Blackstone

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo con conti assicurativi gestiti dal gruppo Asset Based Finance diperattualmente in essere, in relazione a un insieme definito di conti di carte di credito a marchio Barclays negli. Questa è la prima di una serie di attività che Barclays intende condurre per ridurre le proprie attività ponderate per il rischio (RWA) e creare ulteriore capacità di prestito, si legge in una nota."Durante il nostro Investor Update, abbiamo affermato che avremmo sfruttato le partnership strategiche per stipulare accordi di trasferimento del rischio per ridurre i requisiti di capitale -di Barclays - Sono lieta di annunciare questo primo accordo nel nostro portafoglio di carte negli Stati Uniti"."Questa collaborazione dimostra come stiamo supportando le principali istituzioni finanziarie con soluzioni di capitale efficienti su larga scala, a lungo termine nei mercati finanziari basati su asset - ha detto- Barclays ha un franchising di primo piano nei prodotti strutturati e nel consumer banking e non vediamo l’ora di lavorare con loro nei prossimi anni per far crescere la partnership".