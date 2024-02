EGM, ecco gli advisor più attivi. Integrae SIM leader per EGA e Global Coordinator

MIT SIM

(Teleborsa) -è l'sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita (Euronext Growth Milan, EGM) con 58 mandati attivi che rappresentano il 28,7% delle società quotate sull'EGM. Seguonocon 34 mandati, il 16,8% del totale,con 16 mandati, il 7,9% del totale, econ 15 mandati, il 7,4% del totale. Lo si legge nell'Annual Market Report 2024 a cura dell'Ufficio Studi di Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per le piccole e medie imprese., in qualità di, emerge come l'Advisor con il maggior numero di man-dati (70) rappresentando una quota di mercato pari al 36,8%. Subito dietro,registra 44 contratti come operatore Specialista, corrispondenti al 23,2% del totale,18 contratti corrispondenti al 9,5% del totale e15 contratti corrispondenti al 7,9% del totale.Nel, alla data del 31 dicembre 2023, Integrae SIM si posiziona al vertice con un totale di 102 contratti tra Euronext Growth Advisor (EGA) e Specialist, confermandosi come leader per il numero di contratti attivi nel mercato delle piccole e medie imprese di Borsa Italiana. MIT SIM segue con 85 contratti in corso (di cui 70 mandati specialist), seguita da Banca Finnat ed EnVent con 34 contratti complessivi, Banca Profilo con 24 e CFO SIM con 23 contratti-Delle 202 società quotate sul segmento EGM,ha partecipato in qualità di Global Cordinator a 60 operazioni, emergendo come leader con una quota del 31,1% sul totale delle quotazioni che hanno coinvolto almeno un Global Cordinator (193). Seguonocon 32 società quotate (16,6%),(14),con 10 società quotate, eed Intesa Sanpaolo con 9 quotazioni. Va notato che in 16 operazioni le emittenti sono state supportate da più di un Global Coordinator.Estendendo l'ambito di analisi all'intero mercato di Borsa Italiana e ampliando l', anno di fondazione del mercato Euronext Growth Milan (ex AIM), Integrae SIM emerge come leader di mercato nel ruolo di Global Coordinator, con un totale di 82 IPO effettuate. Tale cifra rappresenta una quota di mercato pari al 24,0%. A seguire, Intesa Sanpaolo con 44 IPO (12,9%), EnVent con 38 IPO (11,1%),con 32 quotazioni (9,4%), Banca Finnat con 23 IPO (6,7%), Equita SIM con 21 IPO (6,1%),con 19 operazioni (5,6%) econ 18 quotazioni (5,3%).Facendo riferimento all'elenco del mercato EGM al 31 dicembre 2023,, nella sua veste di Equity Research Provider, mantiene la leadership di mercato, essendo stata incaricata a coprire 59 società nel corso dell'anno, rappresentando il 32,6% del totale degli emittenti coinvolti nella ricerca azionaria. Al secondo posto figura, che ha coperto 23 emittenti (pari al 12,7%), seguito da, KT&Partners e Intesa Sanpaolo con 21 società (11,6%).Esaminando nel dettaglio i diversi Equity Research Report prodotti per il mercato EGM,emerge come leader per il numero di documenti di Inizio Copertura (IoC), Update e Breaking News (BN), totalizzando 266nel corso del 2023 (28,7% del totale). Seguonocon un totale di 143 documenti,con 69 e KT&Partners con 65 report pubblicati nell'arco dell'anno.