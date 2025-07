EGM, investitori istituzionali ancora in calo ma salgono i francesi. Meno di 300 milioni da italiani

First Capital

(Teleborsa) - Nel 2024 l'ha attratto investimenti da 142(vs 143 nel 2023 e 181 nel 2022) che, tramite 257(vs 279 nel 2023 e 355 nel 2022), hanno avutoper 534 milioni di euro (vs 551 milioni nel 2023 e 943 milioni nel 2022). È quanto emerge dal report "Euronext Growth Milan: Companies and Investors Analysis" di Integrae SIM sul segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Nel 2024, il mercato ha attratto investimenti da paesi sia europei che extra-europei: tra i 257 fondi identificati, l'è il Paese con il maggior numero di fondi che investono nell'EGM (55,4% del totale); il secondo Paese per numero di fondi attivi nell'EGM è la(20,9% del totale, in crescita dall'anno precedente), seguita dallacon il 5%; gli Stati Uniti sono invece il primo paese extra-europeo per investimenti in EGM, anche se molto limitati.Dell', 296,2 milioni di euro (il 55,4%) sono riferibili a fondi di(vs 300,8 milioni di euro nel 2023), 111,63 milioni di euro (20,9%) a fondi di origine(vs 76,9 milioni di euro nel 2023) e 26,6 milioni di euro (5%) a fondi svizzeri (vs 36,4 milioni di euro).La maggioranza degli investimenti dei fondi internazionali nell'EGMdi euro, le quali compongono solamente il 11,4% del mercato EGM. Scendendo ancora più nei dettagli, il 18,9% degli investimenti sono su società con capitalizzazione maggiore di 200 milioni, il 28,3% su società tra 100 e 200 milioni, il 12,1% su società tra 75 e 100 milioni, il 6,5% su società tra 50 e 75 milioni, il 14,3% su società tra 30 e 50 milioni, il 9,2% su società tra 15 e 30 milioni e il restante 10,8% su società con capitalizzazione inferiore a 15 milioni.Guardando ai, al primo posto si piazzacon 44,5 milioni di euro su 6 investimenti (investimento medio di 7,4 milioni di euro), seguita da ARCA Economia Reale Equity Italia di Arca Fondi SGR con 38,7 milioni di euro su 43 investimenti (investimento medio di 0,9 milioni di euro), Independance am SICAV - Europe Small di Indépendance AM con 31 milioni di euro su 9 investimenti (investimento medio di 3,4 milioni di euro), Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR con 24,7 milioni di euro su 48 investimenti (investimento medio di 0,5 milioni di euro) e The Government Pension Fund - Global di Norges Bank Investment Management con 21,8 milioni di euro su 18 investimenti (investimento medio di 1,2 milioni di euro).Analizzando, invece, la rilevanza degli investimenti nelle società dell'EGM all'interno del portafoglio, isono con il 100% Base Investments SICAV - MacroDynamic di Banca del Sempione, con il 95,9% 4AIM SICAF Comp.1 di, con l'81,3% Acomea Italian Gems Fund di AcomeA SGR, con il 76,8% Atomo SICAV - Made In Italy Fund di Olympia Wealth Management e con il 48% AcomeA Patrimonio Esente di AcomeA SGR.Gli analisti di Integrae SIM hanno effettuato anche un'analisi delle performance al 31 dicembre 2024 dei primi 19 fondi per percentuale di portafoglio investita su EGM, la quale ha scoperto che i primi 19 fondi hanno mostrato unpari al -1,55%, in lieve miglioramento rispetto al -2,54% del 2023.