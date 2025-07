Tecno verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 35 milioni di euro. Alkemia SGR al 13%

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, gruppo napoletano attivo nella fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza innovativi per supportare le imprese nell'ambito della trasformazione sostenibile e digitale, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 34,6 milioni di euro (36 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver9,6 milioni di euro in aumento di capitale (11 milioni di euro con gli 1,4 milioni di euro dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Ildi collocamento è stato pari a 2,50 euro per azione. Ilè al 27,77% (30,56% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).L'è prevista per il 14 luglio, con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM) nei giorni successivi. Banca Investis è Euronext Growth Advisor (EGA), mentreè Global Coordinator e Specialist.Ilè composto da: Giovanni Lombardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Claudio Colucci (Amministratore Delegato), Eugenio Giavatto (Consigliere Indipendente), Fabrizio Cocco (Consigliere), Katia Da Ros (Consigliere Indipendente).L'e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe è composto da: Twin al 72,23% e il mercato al 27,77%, di cui il 13% in possesso di Alkemia SGR. In caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe, Twin sarebbe al 69,44%e il mercato al 30,56%, di cui il 12,50% in possesso di Alkemia SGR.Nel 2024 il Gruppo Tecno, attivo principalmente in Italia, ha realizzato unconsolidato pro-forma pari a 26,4 milioni di euro, unconsolidato pro-forma pari a 4 milioni di euro (con un EBITDA margin pari al 15,3%) e una posizione finanziaria netta consolidata pro-forma pari a 6,1 milioni di euro.