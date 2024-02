Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio e propone dividendo all'assemblea

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dihaal 31 dicembre 2023, che - recependo i risultati già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 6 febbraio scorso - registrano un risultato netto pari a 7.292 milioni di euro per la capogruppo (4.284 milioni di euro nel 2022) e 7.724 milioni di euro a livello consolidato (4.379 milioni di euro nel 2022).Verranno sottoposti all'approvazione dell'ordinaria, prevista per il prossimo 24 aprile, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la, al lordo delle ritenute di legge, come saldo dividendi. Più precisamente, il CdA ha deliberato di proporre alla prossima assemblea ordinaria la distribuzione di 5.407.970.787,35 euro complessivamente a valere sull'utile 2023, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell'utile netto consolidato, che, tenendo conto dell'acconto dividendi pagato lo scorso novembre pari a 2.628.985.341,02 euro, porta alla proposta di distribuzione di 2.778.985.446,33 euro a saldo, corrispondente a un importo unitario di 15,20 centesimi di euro per ciascuna delle 18.282.798.989 azioni ordinarie.Tale distribuzione, se approvata dall'assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2024 (cone record date il 21 maggio).