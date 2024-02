Acquisti congiunti UE di gas, offerta per quasi 100 bcm: 3 volte la domanda

(Teleborsa) - La nuovasi è chiusa ieri sera con(bcm). Attraverso il meccanismo AggregateEU, la scorsa settimana la Commissione europea aveva raccolto 34 miliardi di metri cubi di domanda di gas da 19 società. Le offerte sono state quindi pari a circa 3 volte la domanda.I fornitori e i consumatori sono stati ora abbinati attraverso la piattaforma AggregateEU e le aziende potranno avviare"La giornata di oggi costituisce- ha commentato il vicepresidente esecutivo- Attraverso il coordinamento e la cooperazione, stiamo rafforzando la sicurezza energetica dell'Europa di fronte a un contesto geopolitico difficile. Le offerte superano la domanda collettiva - in realtà sono quasi tre volte il livello! Si tratta di un risultato notevole, che dimostra ancora una volta che AggregateEU è diventato un mercato dinamico per acquirenti e fornitori internazionali affidabili di gas, e che sostiene la competitività del nostro settore e mantiene i prezzi stabili per i nostri consumatori"Nell'ambito di questa prima gara di medio termine, gli acquirenti potevano presentare domanda di gas, da aprile 2024 a ottobre 2029. La gara di medio termine è un nuovo servizio offerto dalla Commissione nell'ambito dello strumento AggregateEU per far incontrare acquirenti e venditori al di là della crisi a breve termine c'è stata negli ultimi due inverni.Nel corso dell'anno seguiranno, sia a breve che a medio termine.