Italmobiliare cede quota in AGN Energia

Italmobiliare

(Teleborsa) - Il CdA di AGN ENERGIA ha accertato la sussistenza delle condizioni necessarie al perfezionamento di un buyback dell’intera partecipazione sociale in AGN ENERGIA di titolarità diA seguito di ciò, spiega una nota, in forza di accordo tra Italmobiliare e il socio di controllo di AGN ENERGIA, è divenuta efficace l’obbligazione delle parti di dar corso al buyback.Si prevede che il perfezionamento dell’operazione avrà luogo nella giornata odierna.Italmobiliare detiene una partecipazione pari al 32,02% del capitale sociale di AGN ENERGIA e realizzerà dalla cessione 100 milioni dieuro, circa il 20% in più rispetto all’ultima valutazione del NAV, con una plusvalenza di circa 40 milioni di euro e un ritorno money on money pari a 1,8x.