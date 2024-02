Leonardo, intesa in Arabia Saudita per ampliamento flotta elicotteri

Leonardo

(Teleborsa) -e THC (The Helicopter Company), controllata del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, hanno annunciato ieri una crescita sostanziale della loro collaborazione con un ordine per venti elicotteri AW139 e un Accordo Quadro pluriennale per oltre 130 unità. L’annuncio è stato fatto nel corso di una cerimonia ufficiale al salone elicotteristico Heli-Expo 2024 a Anaheim, California.Il contratto per venti AW139 mira primariamente al rafforzamento della flotta impiegata nei servizi di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso in Arabia Saudita.L'Accordo quadro per oltre 130 aeromobili comprende un mix di AW109, AW169, AW139 e AW189K per diverse applicazioni, con i primi ordini previsti entro metà anno e consegne a THC in un periodo di 5-7 anni.