Open Fiber porta la banda utralarga in Sicilia: intesa con sindaci per cantieri

(Teleborsa) -rivolto al Sud Italia e punta a dotare l’isola di unache consenta migliorare lo sviluppo della Regione. La connettività ultraveloce, finanziata dal PNRR, raggiunge oggie collegatra abitazioni, imprese, attività commerciali e aree industriali.E' quanto emerso nel corso del webinar "Reti Ultraveloci. Il Piano Italia a 1 Giga: informazioni e strumenti operativi per i Comuni siciliani", organizzato da, cui ha partecipato, responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, la quale ha illustrato ai sindaci siciliani idi intervento a basso impatto ambientale per lanei Comuni interessati dal Piano (riutilizzo di infrastrutture esistenti innovative tecniche di scavo).L’intervento in Sicilia èdella Presidenza del Consiglio e, che nei mesi scorsi hanno stipulato un(ANCI) e diversi operatori Tlc - tra cui Open Fiber - volto a favorire la realizzazione nel Paese di connessioni ad alta velocità di ultima generazione, sia fisse sia in mobilità, con l’obiettivo di accelerare l’attivazione degli interventi legati al PNRR."È fondamentale la collaborazione con i Comuni sulla celerità dei tempi di rilascio delle autorizzazioni per l’avvio dei cantieri. Ciò consente a Open Fiber di accelerare la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica e ridurre così il digital divide dei territori", afferma Martinez.- attraverso il Piano ‘Italia a 1 Giga’ -per la realizzazione di un’infrastruttura con tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica fino a casa) e FWA (Fixed Wireless Access) sono: Bagheria (179 civici), Belmonte Mezzagno (1.517), Capaci (383), Casteldaccia (1.013), Catania (148), Ficarazzi (761), Floridia (1.345), Gravina Di Catania (271), Isola delle Femmine (557), Mazara del Vallo (1.569), Piana degli Albanesi (385), Pollina (506), San Giovanni la Punta (1.385), San Gregorio di Catania (15), Santa Flavia (362), Santa Maria di Licodia (905), Villabate (1.012).Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti del Piano "Italia a 1 Giga", per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: oltre alla Sicilia, i lavori sono in corso anche in Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto.