Primo incontro del tavolo tecnico permanente tra Consap, Abi, Ania e Ivass

(Teleborsa) - Si è tenuto ieri, nella sede di, il primo incontro deltra CONSAP, ABI, ANIA, e IVASS. Il tavolo, promosso durante l’evento del trentennale di Consap dal Presidente, ha il fine di affrontare diverse tematiche di interesse comune con l’obiettivo di semplificare ed incrementare le attività svolte a tutela dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, al servizio delle istituzioni e del governo.La riunione ha visto la partecipazione del Presidente di Consap e dell’Amministratore Delegato,, per ABI era presente il Vice Direttore Generale Vicario,per ANIA il Direttore Generale,mentre per IVASS il Segretario Generale,Tra gliaffrontati è stato proposto da Consap il potenziamento del, di cui aveva parlato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del messaggio che aveva inviato per il trentennale di Consap. Le nuove misure prese in esame dal tavolo, tra cui una semplificazione dei processi e l’ampliamento del Fondo stesso, apporterebbero notevoli vantaggi ai giovani, garantendogli una facilitazione nell’accesso al credito e quindi un maggiore sostegno per portare avanti il proprio percorso di studi post-diploma.Altro tema di discussione è stata la proposta avanzata dal Presidente di Consap di introdurre l’rischi catastrofali per leche usufruiscono della garanzia Consap, attraverso il Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa. È stata proposta, inoltre, l’istituzione di un Ruolo Periti cat-nat, prendendo a modello il Ruolo dei Periti Assicurativi già gestito da Consap, perché, come ha detto il Generale Figliuolo, Commissario Straordinario per la Ricostruzione post alluvione, in audizione alla Camera dei Deputati “ i periti sono spesso introvabili”.Il tavolo ha anche esaminato la questione posta da Consap della ripresa delvolto finalizzare la creazione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. È stato discusso anche l’eventuale ruolo di Consap nel. La Concessionaria del Servizio Assicurativo Pubblico, infatti, potrebbe rivestire il ruolo di terzo soggetto indipendente per la gestione in service delle attività amministrative ed operative del Fondo. Per quanto riguarda il(SCIPAFI) Consap ha proposto il suo sviluppo e potenziamento."L’istituzione di questo tavolo tecnico è una grande opportunità e mostra come gli enti e le istituzioni, lavorando in sinergia tra loro, possano sfruttare appieno il loro massimo potenziale, se ciascuno di noi farà al meglio quello che è chiamato a fare, l’Italia sarà un Paese migliore", ha affermato. "Come ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in occasione del trentennale della società – ha continuato Giacomoni – Consap è uno strumento del Governo al servizio delle Istituzioni e del Paese ed è nostra intenzione potenziare il ruolo sociale dell’azienda nell’interesse di tutti i cittadini e delle imprese".Sul ruolo di Consap e delle istituzioni, sempre in occasione dell’evento celebrativo dei 30 anni di Consap, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti aveva sottolineato l’esigenza di avere nei momenti di, “strutture pubbliche pronte a supportare sia le attività degli operatori di mercato, sia le esigenze delle fasce più deboli”.A questo tema si è ricollegato l’Amministratore Delegato di Consap,sostenendo che "Le politiche di welfare intraprese dal Governo necessitano del lavoro congiunto delle Istituzioni. Le Società Pubbliche sono uno strumento fondamentale e indispensabile della politica industriale del Paese e sono un fattore propulsivo per il potenziamento degli interessi industriali privati. Lavorando in maniera corale, come nell’occasione di questo tavolo di lavoro, le istituzioni stesse dimostrano di poter dare molto al Sistema Italia".