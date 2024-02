Salvini in visita all'aeroporto di Pescara

(Teleborsa) -del ministro delle Infrastrutture e i trasporti, dove ha incontrato il presidente della Saga, ricevendo da quest’ultimo richiesta die, considerata un freno alla crescita dell’aeroporto.Catone ha illustrato a Salvini gliin corso e quelli previsti, tra cuidi ulteriori 386 metri da realizzae con un investimento da 7 milioni e mezzo di euro. In programma anche i lavori di, per una spesa di 2milioni 720mila, didell’aerostazione per 2 milioni 580 mila euro e interventi di