BTP Valore, ordini raggiungono 16,88 miliardi di euro

(Teleborsa) -, il titolo di Stato riservato alla clientela retail, che il Tesoro sta collocando sul mercato MOT do Borsa Italiana, Quest'oggi, giovedì 29 febbraio 2024, sono statidi euro circa e poco più diGli ordini immessi oggi portano il(lunedì 26 febbraio 2024): ieri sono stati registrati ordini per 3,60 miliardi di euro, martedì per 4,61 miliardi e lunedì, primo giorni di offerta, si è registrato un ero e proprio boom di proposte pari a 6,44 miliardi di euro., alle ore 13, dopodichè il Tesoro annuncerà i risultati preliminari del collocamento ed i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.Va ricordato che anche per questa emissione del BTP Valore verranno pagate, calcolate sulla base di, sulla base cioè del cosiddetto meccanismo step-up, che prevede i seguenti tassi minimi garantiti: 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno. Il titolo, garantisce anche un premio finale extra di fedeltà dello 0,7% riservato a chi lo acquista al collocamento e lo detiene fino a scadenza.a fronte di un tasso sul titolo di riferimento a 6 anni che, in chiusura venerdì 23, si è fermato al 3,42%. Al tasso medio si somma, per chi detiene il titolo per tutta la sua durata, ilper un ulteriore, per un rendimento complessivo medio a scadenza intorno alIl BTP Valore può essere acquistato facilmente attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, senza pagamento di commissioni, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il BTP Valore, come per tutti i titoli di Stato, ha una tassazione agevolata del 12,5% su cedole e premio fedeltà e non è soggetto alle imposte di successione