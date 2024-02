IGT, spin-off di due business e fusione con Everi in deal da 6,2 miliardi di dollari

International Game Technology

(Teleborsa) -(IGT), gruppo americano di giochi e scommesse controllato dall'italiana De Agostini, ed, hanno stipulato accordi definitivi in base ai quali IGTmediante uno spin-off per gli azionisti di IGT e quindiper creare un'impresa globale e diversificata di gioco e fintech globale.Secondo i termini degli accordi, al closing, glie gli azionisti di Everi dovrebbero possedere circa il 46% delle azioni della società combinata. L'accordo valuta le attività combinate a circa"Come annunciato in precedenza, il board di IGT haper le attività Global Gaming e PlayDigital come un modo per sbloccare il valore intrinseco del nostro portafoglio di asset leader del settore - ha affermato, Executive Chair di IGT - La transazione annunciata oggi rappresenta una pietra miliare in questo processo. La transazione unirà due solide piattaforme di gioco con capacità complementari, presenza geografica e maggiori opportunità di crescita. Facilita inoltre la separazione delle attività Global Gaming e PlayDigital di IGT dalla nostra attività Global Lottery, dando vita a un'attività di lotteria globale puramente ricreativa".La nuova realtà avrà dimensioni finanziarie significative, conpro forma previsti per il 2024 di circa 2,7 miliardi di dollari edrettificato pro forma per il 2024 di circa 1 miliardo di dollari. Prevedere di generare oltre 800 milioni di dollari di cash flow annuale rettificato nel secondo anno successivo alla chiusura, comprese le sinergie realizzate.La transazione verrà eseguita attraversoin base ai quali IGT scorporerà una controllata che possiede le sue attività Global Gaming e PlayDigital agli azionisti di IGT. Tale entità si unirà quindi con Everi, con gli azionisti di IGT che riceveranno azioni ordinarie di Everi ed Everi continuerà come società madre. Gli azionisti di IGT riceveranno circa 103,4 milioni di azioni Everi, risultando in una partecipazione di circa il 54% nella società combinata con gli attuali azionisti Everi che detengono il resto. Dopo la chiusura, Everi cambierà il suo nome in International Game Technology e sarà quotata al NYSE con il ticker IGT.La transazione implica unper le attività Global Gaming e PlayDigital di IGT di circa 4 miliardi di dollari e un valore aziendale per Everi di circa 2,2 miliardi di dollari.e Macquarie Capital hanno fornito alla società combinata impegni diper 3,7 miliardi di dollari, più altri 500 milioni di dollari. Circa 1,0 miliardi di dollari dei proventi verranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente di Everi, circa 2,6 miliardi di dollari dei proventi saranno distribuiti a IGT e il resto sarà utilizzato per pagare le commissioni di finanziamento della società combinata.L'operazione è stata approvata all'unanimità da tutti i membri votanti del Consiglio di amministrazione di IGT e del Consiglio di amministrazione di Everi. La transazione è soggetta all'ottenimento delle approvazioni normative, all'approvazione degli azionisti di Everi e degli azionisti di IGT e al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura, e si prevede che si concluderà. De Agostini, che controlla circa il 60% delle azioni diritto di voto delle azioni IGT, ha stipulato un accordo di voto e supporto in relazione all'operazione.