Intercos, nel 2023 prosegue crescita a doppia cifra

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 conrispetto al 2022 e del 20% a tassi costanti. La crescita ha interessato tutte le aree geografiche e le business units.prosegue robusto, registrando il nuovo record di Gruppo nel bimestre Novembre-Dicembre 2023 grazie alla business unit make-up. Il trend degli ordini è proseguito positivamente anche nel primo mese del 2024.ha raggiunto 137,5 milioni, inrispetto all’anno precedente, mentresi attesta a 56,5 milioni, inrispetto al 2022. L’utile Netto consolidato di Gruppo ammonta invece a 52,4 milioni, in aumento del +16,5% rispetto allo scorso anno.ed in aumento di soli 9,6 milioni, nonostante l’impatto contabile non monetario, derivante da alcuni rinnovi di contratti di locazione già in essere ed il pagamento di dividendi.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire, come previsto dalla Dividend Policy di Gruppo,pari a circa il 34% dell’Utile Netto consolidato di pertinenza del Gruppo."Il 2023 è stato l’anno che ha mostrato la solidità del nostro modello di business: grazie alla nostra diversificazione, abbiamo ancora una volta superato i record storici, tanto in termini di risultati economici che finanziari", ha commentato, CEO di Intercos, "il 2023 ha riportato ancora una volta tassi di crescita a doppia cifra, con un aumento superiore al mercato di tutte le divisioni e in tutte le regioni"."Guardiamo al futuro con ottimismo: la nostra capacità di innovare insieme alla nostra diversificazione - ha concluso - ci consentiranno di proseguire il percorso di crescita superiore al mercato che ha da sempre caratterizzato il nostro Gruppo".Dopo un lungo progetto che ha coinvolto tutte le controllate del Gruppo e tutti e 16 i plant produttivi, il Gruppo Intercos è in grado di fornire adeguata informativa rispetto alle, monitorando non solo le emissioni GHG